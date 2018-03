Großeinsatz: Polizei übt Terror-Einsatz am Hauptbahnhof - Gleisverlegungen bei Zügen

In einer nächtlichen Übung auf dem Frankfurter Hauptbahnhof trainieren Polizei und Feuerwehr heute Abend den Einsatz im Fall eines Terroranschlags. Bei der Übung mit mehreren Terror-Szenarien sind auch zahlreiche Statisten dabei, die Verletzte spielen.

Der Terror kommt nach Frankfurt – zum Glück nur als Übung. Sollten Reisende also heute Abend am Hauptbahnhof Explosions- und Schussgeräusche hören, müssen sie keine Angst haben: Die Polizei probt den Einsatz für mehrere fiktive Terror-Szenarien. Hinter Sichtschutzzäunen ist die Übung im nördlichen Bereich des Hauptbahnhofs zwar nicht sichtbar, aber vermutlich hörbar.

In der Nacht zum Mittwoch findet im Hauptbahnhof eine Übung der Bundespolizei statt! Zwischen 22 und 5 Uhr nicht erschrecken und auf Gleisänderungen achten. Alle Infos: https://t.co/OmP2sfx5hb @bpol_koblenz pic.twitter.com/403VIufnlE — Frankfurt am Main (@Stadt_FFM) March 19, 2018

Hierzu wird in der Zeit von 22 bis 5 Uhr der nördliche Teil des Bahnhofs von Gleis 18 bis Gleis 24 sowie der Querbahnsteig mit Sichtschutzzäunen für die Öffentlichkeit abgesperrt. Für die Dauer von 22 Uhr bis fünf Uhr am Mittwochmorgen werden Züge und S-Bahnen auf andere Gleise umgeleitet, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte. Mitarbeiter der Deutschen Bahn werden den Angaben zufolge vor Ort Fragen zu Zugverbindungen beantworten. Außerdem weisen Durchsagen auf Gleisverlegungen hin.

Gemeinsame Übung ( #KLEFrankfurt ) der #BPOL & uns im Hbf #Frankfurt heute von 22-05 Uhr.



Wer sich fragt, ob und bis wann die Geschäfte im (später) abgesperrten Bereich offen sind: https://t.co/aKvvQiyQuO — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) March 20, 2018

Auch Explosions- und Schussgeräusche sowie eine Vielzahl von Statisten, die als Verletzte geschminkt sind, werden Teil der Übung sein und dienen lediglich der realistischen Übungsdarstellung.

Für die „leider unvermeidbaren Beeinträchtigungen“ baten die Bundespolizei und ihre Sicherheitspartner Reisende, Anwohner und Geschäftsleute am Hauptbahnhof schon am Montag um Verständnis. „Realitätsnahe Übungen sind unverzichtbar und dienen letztlich der Sicherheit aller Bahnreisenden und Bürger“, hieß es.

(dpa,red)