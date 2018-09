Feuerwehreinsatz Wohnhaus brennt in Wiesbadener Innenstadt: Vier Verletzte

Wiesbaden. Bei einem Wohnungsbrand in der Wiesbadener Innenstadt haben vier Menschen Rauchgasvergiftungen erlitten. Das Haus sei am Sonntagmorgen im Dachgeschoss aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. mehr