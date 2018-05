Am Luisencenter Darmstadt: Randalierender 23-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Ein betrunkener Mann hat im Luisencenter in der Darmstädter Innenstadt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der 23-Jährige aus dem südhessischen Obertshausen habe am Dienstag in einem Kleidungsgeschäft des Einkaufscenters trotz Hausverbots randaliert, teilte die Polizei mit. Dabei sei es zu einem Gerangel mit dem Sicherheitsdienst des Geschäfts gekommen und ein Mitarbeiter leicht verletzt worden. Der 23-Jährige flüchtete, wurde aber in der Nähe vorübergehend festgenommen. Ein Alkoholtest ergab 2,39 Promille.

Passanten hatten ausgesagt, der 23-Jährige sei von einem anderen Mann begleitet worden und habe eine Spielzeugmachete bei sich gehabt. Dafür fanden die Polizisten aber zunächst keine Hinweise.

(dpa)