Frankfurter Flughafen: Rauschgifthund „Kyra” findet 1,5 Kilogramm Kokain in Koffer

Rauschgiftspürhund „Kyra” hat am Frankfurter Flughafen 1,5 Kilogramm Kokain entdeckt und so einen mutmaßlichen Schmuggler überführt. Der 22 Jahre alte Brasilianer wurde vorläufig festgenommen, wie die Sprecherin des Hauptzollamtes, Isabell Gillmann, am Freitag berichtete. Das Rauschgift mit einem Schwarzmarktwert von rund 57 000 Euro war bereits am 10. Januar sichergestellt worden.

„Kyra” hatte bei der Kontrolle des Transitgepäcks eines Fluges aus dem brasilianischen Sao Paulo angeschlagen. Bei der Röntgenkontrolle des beigen Stoffrollenkoffer stellten die Beamten einen doppelten Boden fest, bohrten ihn an und fanden das Kokain. Das Gepäckstück war bereits für einen Weiterflug in die Niederlande eingecheckt.

Das Hauptzollamt Frankfurt hat 2015 rund 8400 Kilo Rauschgift sichergestellt, darunter 144 Kilo Kokain. Zahlen für 2016 gibt es noch nicht.

(dpa)