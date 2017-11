Rettungsaktion auf dem Rhein: Polizei „kapert” Fähre

Trebur-Geinsheim (dpa) - Die Polizei spricht von einer „filmreifen Rettungsaktion”: Zwei Beamte haben mit einem Fährschiff bei Trebur (Kreis Groß-Gerau) eine 59-Jährige aus dem Rhein gerettet. Am Dienstagmittag war der Polizei nach eigenen Angaben vom Mittwoch eine im Fluss treibende Frau gemeldet worden. Zwei Beamte „kaperten” daraufhin an der Anlegestelle Kornsand das Fährschiff „Landskrone”, um die Verfolgung aufzunehmen, wie es im Polizeibericht hieß. Der Kapitän sei langsam auf die Frau zugesteuert. Über die abgesenkte Auffahrrampe zogen die Beamten die Frau mit einer Eisenstange an Bord. Sie wurde mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau absichtlich ins Wasser gesprungen war.

