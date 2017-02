Feuerwehr-Einsatz in Frankfurt: Rollstuhlfahrer von Passanten aus dem Main gerettet

Ein Rollstuhlfahrer ist am Dienstag-Mittag in den Main gefallen. Dank des schnellen Eingreifens einiger Passanten konnte er gerettet werden.

Die Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt.Für die Bergung des Rollstuhls sind Taucher der Feuerwehr im Einsatz.^ms — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 14. Februar 2017

Mann mit Elektrorollstuhl in Höhe Holbeinsteg in den Main gefallen.Rettung durch Passanten,darunter ein Feuerwehrbeamter, erfolgreich.^ms — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 14. Februar 2017

Dr Rollstuhl wurde geborgen.Einsatzende.^ms pic.twitter.com/t0RALLPyJU — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 14. Februar 2017

Er drohte zu ertrinken, doch dank geistesgegenwärtig handelnden Rettern konnte er aus dem Wasser gezogen werden.Um 13.20 Uhr ist ein Mann mit einem Elektrorollstuhl in der Nähe des Holbeinstegs in den Main gefallen. Passanten warfen ihm einen am Ufer befestigten Rettungsring zu. Zu Hilfe kam auch ein Frankfurter Feuerwehrmann, der sich zufällig in seiner Freizeit dort aufhielt. Mit dem Rettungsring konnte sich der Rollstuhlfahrer über Wasser halten.Sieben Minuten nach dem ersten Hilferuf waren Feuerwehr und Notarzt mit insgesamt 24 Einsatzkräften vor Ort. Diese mussten allerding nicht alle eingreifen, um den Mann zu retten. Dies schilderte die Frankfurter Feuerwehr auf FNP-Anfrage. Der Mann wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.Derzeit (14.40 Uhr) versucht die Wasserrettungs-Einheit der Wache 40 mit Tauchern den Elektrorollstuhl aus dem Main zu bergen. rin