Vorfall in Frankfurt: Schüsse bei Geburtstagsfeier lösen Polizeieinsatz aus

Schüsse aus einer Dachgeschosswohnung haben in Frankfurt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gäste einer Geburtstagsfeier hatten in der Nacht zum Samstag mit einer Schreckschusspistole geschossen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Besorgte Nachbarn riefen daraufhin die Beamten.

Eine Streife stellte den Angaben nach zwei Waffen sicher. Nachdem die Beamten die Personalien der zwölf Gäste und des 25 Jahre alten Gastgebers notiert hatten, beendeten sie kurzerhand die Party.

(dpa)