Ein Mann betritt eine Bankfiliale und droht den Angestellten, indem er mit seinen Händen Pistolen formt. Passiert ist das Ganze am Mittwoch in Frankfurt-Niederrad. Jetzt veröffentlicht die Polizei mehr Details zu dem Gaga-Bankraub.

Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag versucht, eine Bankfiliale in der Lyoner Straße in Frankfurt-Niederrad zu überfallen. Besonders geschickt stellte er sich dabei aber nicht an.

Am Donnerstag hat die Polizei nun weitere Details zu dem Gaga-Überfall von Niederrad veröffentlicht. Demnach betrat der Mann, dessen Arme eingegipst waren, die Filiale gegen Mittag und erkundigte sich, ob er 5.000 Euro abheben könne. Als die Mitarbeiter ihm erklärten, dass dies nicht möglich sei, verließ er die Filiale.

"So, das ist jetzt ein Banküberfall!"

Kurz darauf kehrte er zurück. "So, das ist jetzt ein Banküberfall", erklärte er - und forderte die Herausgabe von 50.000 Euro. Woraufhin die Mitarbeiter ihm erklärten, dass zurzeit schlicht nicht genug Bargeld in der Filiale sei. Daraufhin verließ der Mann die Filiale endgültig.

Zuvor machte er aber "einen für die Angestellten unvergesslichen Abgang", wie es im Polizeibericht heißt. Wir zitieren wörtlich:

"Er hob beide Arme in die Luft, formte mit beiden Händen Pistolen, zielte Richtung Decke und rief: "Ich bin der Wolf of Wall Street!"."

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der verhinderte Räuber flüchten.

Die Bankmitarbeiter beschreiben ihn wie folgt: Ende 30, ca. 1,75 Meter groß, dunkelblondes, mittellanges Haar, olivfarbener Parka, kurze Jeans, blaue Turnschuhe, beide Unterarme blau eingegipst.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 069 / 755 - 53111.

red

