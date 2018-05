Schwimmer vermisst 23-Jähriger in See bei Raunheim untergegangen

Raunheim. Ein 23-Jähriger ist am Dienstagabend beim Baden in einem See in Raunheim im Kreis Groß-Gerau untergegangen. Eine Suche nach dem Mann verlief am Dienstagabend erfolglos, am Mittwoch wollen die Rettungskräfte die Suche wieder aufnehmen. mehr