Am Kaiserleikreisel ist am Dienstagmorgen ein Lkw gegen ein Baugerüst gefahren. Wie die Polizei mitteilt, ist die Straße deshalb aus Frankfurt kommend in Richtung Offenbach Stadtmitte nicht befahrbar. Die Sperrung an dem Verkehrsknotenpunkt zwischen Frankfurt und Offenbach wird voraussichtlich noch bis 14 Uhr anhalten.

Die Polizei empfiehlt, den Breich über die A661 (Abfahrt Taunusring) zu umfahren.

