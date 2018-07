Spur gesperrt: Stau auf A3 am Flughafen nach zwei Unfällen

Pendler brauchen heute Morgen auf der A3 Geduld. Nach zwei Unfällen staut es sich in Höhe des Flughafens.

Gleich zwei Unfälle haben sich am Dienstagmorgen auf der A3 in Höhe des Frankfurter Flughafens ereignet. Wie die Autobahnpolizei Frankfurt auf Nachfrage mitteilte, seien bei dem einen Unfall zwei Lkw aufeinander gefahren. Deshalb sei eine Spur der A3 zurzeit gesperrt. In unmittelbarer Nähe habe sich noch ein zweiter Unfall ereignet.

Um 9.30 Uhr dauerte die Bergung noch an, neige sich aber langsam dem Ende zu, wie die Autobahnpolizei Frankfurt mitteilt. Da sich bei dem Auffahrunfall ein Auflieger eines Lkws verzogen habe, habe sich die Bergung für den Abschlepper schwierig gestaltet.