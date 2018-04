Festnahmen: Tatort Friedhof: Mutmaßliche Metalldiebe gefasst

Erneut haben Metalldiebe auf einem Friedhof in Südhessen ihr Unwesen getrieben, doch sie wurden von der Polizei gefasst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben die Männer im Alter zwischen 37 und 42 Jahren von einem Friedhof in Trebur (Kreis Groß-Gerau) Kupferplatten im Wert von rund 10 000 Euro gestohlen. Eine Anwohnerin hatte in der Nacht zum Samstag verdächtige Geräusche gehört und die Polizei informiert. Daraufhin entdeckten die Beamten die Männer in einem Auto auf dem Friedhofsparkplatz.

In einem anderen Wagen befanden sich die Kupferplatten, die zuvor von Urnengräbern abmontiert wurden. Ein Ermittlungsrichter erließ gegen alle drei Männer Haftbefehl. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls.

Bereits im Februar hatten unbekannte Täter in fünf Fällen Kupferabdeckungen auf den Friedhöfen in Trebur, Geinsheim und Astheim im Wert von insgesamt rund 45 000 Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei soll nun geprüft werden, ob die gefassten Männer auch für diese Taten in Betracht kommen.

(dpa)