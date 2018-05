Eine Frau ist heute um kurz nach 9 Uhr am Bahnhof Farbwerke von einer S-Bahn der Linie S 1 überrollt worden. Nach bisherigen Informationen war die Frau ins Gleisbett gesprungen, um etwas aufzuheben; der Führer einer S-Bahn, die an der Station in Fahrtrichtung Frankfurt stand, sah die Frau nicht und fuhr an. Die Spurensicherung ist noch im Einsatz.

hv