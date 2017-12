Unbekannte haben in Wiesbaden rund 100 Weihnachtsbäume gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, drangen die Täter in ein umzäuntes Verkaufsgelände ein. Sie nahmen etwa 100 Tannen im Wert von schätzungsweise rund 3000 Euro mit. Vermutlich nutzen sie für den Transport im Stadtteil Biebrich einen Transporter oder einen Anhänger. Von den Tätern wie von den Weihnachtsbäumen fehlte zunächst jede Spur.

(dpa)