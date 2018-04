Handgreiflicher Streit 21-Jährige verletzt 19-Jährigen mit ihrem Taschenmesser

Fürth. Nach einem handgreiflichen Streit in Fürth im Odenwald ermittelt die Polizei gegen eine 21-Jährige wegen versuchten Totschlags. Die Deutsche soll einen 19-Jährigen am Freitagabend am Bahnhof mit ihrem mehr