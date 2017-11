Brücke in Groß-Zimmern: Unbekannte werfen Stein auf Auto

Von einer Brücke bei Groß-Zimmern in Südhessen haben Unbekannte einen Stein auf ein fahrendes Auto geworfen und die Windschutzscheibe beschädigt. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Freitag in Darmstadt sagte. Der Autofahrer war am Donnerstag auf der Bundesstraße 26 im Kreis Darmstadt-Dieburg unterwegs, als der Stein seine Windschutzscheibe traf. Die Höhe des Schadens schätzte die Polizei auf mehrere hundert Euro. Die Ermittler suchen nach Zeugen des Vorfalls.

(dpa)