Polizei: Unbekannter überfällt Wettbüro in Bergen-Enkheim

Am Donnerstagabend überfiel ein maskierter Unbekannter ein Wettbüro in der Triebstraße im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim und flüchtete anschließend mit seiner Beute. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Mann betrat nach Angaben der Polizei gegen 22 Uhr das Wettbüro, bedrohte einen 24-jährigen Mitarbeiter mit einer schwarzen Pistole und forderte Bargeld. Der Angestellte übergab mehrere hundert Euro an den Räuber, der daraufhin in unbekannte Richtung flüchtete.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung entkam der Mann. Den Tatverdächtigen beschreibt die Polizei in ihrer Mitteilung folgendermaßen: männlich, etwa 180 Zentimeter groß, sehr schlanke, sportliche Statur, heller Hauttyp, trug eine Maskierung (evtl. Sturmhaube) vor dem Gesicht, einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe.

Der Mann soll nach Polizeiangaben deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069-75553111 entgegen.

