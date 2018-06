Essen löst sich in Rauch auf: Zwei Schwerverletzte

Marburg. Bei der missglückten Zubereitung eines Abendessens ist es in Marburg zu einer Verpuffung gekommen. Zwei 22-Jährige kamen mit schweren Verletzungen in eine Klinik, wie ein Sprecher der Polizei am Montag berichtete. mehr