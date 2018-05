In der Bolongarostraße in Höchst läuft gerade ein Polizeieinsatz. Polizeisprecher Andrew McCormack spricht von einer „unklaren Bedrohungslage“.

In der Bolongarostraße in Höchst läuft gerade (16.15 Uhr) ein Polizeieinsatz mit mehr als einem Dutzend Streifenwagen sowie Notarzt- und Rettungsfahrzeugen. Ein Hubschrauber schwebt in der Luft. Polizeisprecher Andrew McCormack spricht von einer „unklaren Bedrohungslage“ – eine Person habe sich in einem Haus verschanzt, das Gebäude sei umstellt. Anwohner berichten von Polizisten mit Maschinengewehren; das SEK ist im Einsatz. Eltern wird nicht erlaubt, ihre Kinder aus einer Tagesstätte abzuholen. Die Bolongarostraße ist für den Verkehr gesperrt; kurz vor der Storchgasse ist kein Durchkommen.

Parallel hat sich der Stau nach einem Unfall in der Emmerich-Josef-Straße noch nicht ganz aufgelöst. Autofahrern wird daher empfohlen, Höchst zu umfahren.

Erst am 28. April, einem Samstag, hatte ein 60 Jahre alter Mann einen SEK-Einsatz am Höchster Bahnhof ausgelöst. Der Mann aus Kelkheim hatte sich mit einem Beil in einem Pritschenwagen, einem Fiat Ducato, vor dem Höchster Bahnhof auffällig verhalten. Als er dann doch ausstieg, wurde er von den Einsatzkräften festgenommen. Politische Motive konnten ausgeschlossen werden. Der 60-Jährige wurde einer psychiatrischen Einrichtung übergeben. Damals war über zwei Stunden der komplette Verkehr vor dem Höchster Bahnhof zum Erliegen gekommen.

