Gartenstuhl angezündet Nach Feuer in Behindertenwohnheim: Polizei vermutet Brandstiftung

Wiesbaden. Nach dem Feuer in einem Behindertenwohnheim in Wiesbaden ermittelt die Polizei wegen einer möglichen Brandstiftung. Es bestehe der Verdacht, dass Gegenstände vor dem Haus vorsätzlich angezündet wurden, sagte ein Sprecher am Montag. mehr