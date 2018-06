Tötungsdelikt Polizei findet Säcke mit Leichenteilen in Steinau an der Straße

Steinau an der Straße. Nachdem auf einer Polizeistation ein Hinweis eingegangen war, fand die Polizei am Montagvormittag Säcke mit Leichenteilen in einer Wohnung in Steinau an der Straße. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. mehr