Vierjähriger Junge läuft vor Auto und wird schwer verletzt

Ein vier Jahre alter Junge ist bei einem Verkehrsunfall im Kreis Bergstraße schwer verletzt worden. Das Kind sei am Dienstabend in Bürstadt unvermittelt hinter einem geparkten Lieferwagen hervor auf die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Jungen in eine Klinik. Der 57 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock. Ein Sachverständiger soll nun den Unfallhergang klären.

(dpa)