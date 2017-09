Sicherheit: Warnung vor rechtsextremistischer Kampfsportveranstaltung

Die hessischen Sicherheitsbehörden warnen die Kommunen im Land vor einer rechtsextremistischen Kampfsportveranstaltung. Diese soll nach Erkenntnissen von Polizei und Verfassungsschutz voraussichtlich am 14. Oktober stattfinden, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Kommunalbrief des Innenministeriums hervorgeht. Es werde mit Hochdruck ermittelt, wo das Treffen mit wohl mehreren Hundert Teilnehmern geplant ist. Die Verantwortlichen in den Kommunen sollten daher besonders wachsam sein und sensibel auf mögliche Anfragen für die Anmietung von Turnhallen, Festsälen und Räumlichkeiten in Gaststätten reagieren.

Dieser sogenannte „Kampf der Nibelungen” sei nicht nur die wichtigste, sondern nach derzeitigem Erkenntnisstand auch die einzige Kampfsportveranstaltung im rechtsextremistischen Spektrum, erklärte das Ministerium. Seit dem Jahr 2013 soll es diese Kampfsportveranstaltung geben, auch im Internet werde dafür konspirativ geworben. Gelinge es den Rechtsextremisten, sich an einem Ort zu etablieren, so entwickelten sich häufig überregional attraktive Szenetreffs, warnten die Sicherheitsbehörden. Oftmals würden in dem Umfeld dann auch Straftaten begangen.

