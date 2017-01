Mögliche Evakuierungen in Sachsenhausen: Weltkriegsbombe im Main gefunden - Entschärfung am Wochenende

In Frankfurt wurde eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Die Frankfurter Feuerwehr stieß am Dienstag bei einer Tauchübung im Main auf den Sprengkörper. Am Wochende soll er entschärft werden.

Bei Tauchübungen hat die Frankfurter Feuerwehr im Main eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der kleinere Sprengkörper war bereits am Dienstag am Holbeinsteg in Sachsenhausen entdeckt worden.



Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wiegt rund 50 Kilo. Sie befindet sich derzeit noch im Wasser. Der explosive Fund sorgt für großen Wirbel. Der Kampfmittelräumdienst wird die Bombe, „die in einen Koffer passt“, in Kürze entschärfen, spätestens am Wochenende, erklärte Polizeisprecherin Isabell Neumann.



Details der notwendigen Evakuierung des südlichen oder womöglich sogar beider Mainufer und Absperrungsmaßnahmen werden derzeit mit sämtlichen Rettungs- und Einsatzkräften koordiniert. Taucher der Frankfurter Feuerwehr fanden die Bombe bei einer Routineübung.



An dieser Stelle befinden sich das Städel-Museum sowie etliche Büro- und Wohnhäuser. Die Koordination der Entschärfung hat die Frankfurter Polizei übernommen. Sie kündigte für heute Nachmittag weitere Informationen zum Vorgehen an. Eine akute Gefahr bestehe derzeit nicht, hieß es.



