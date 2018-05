Vermisst: Wer hat Mihail Zipstein gesehen?

Die Polizei in Frankfurt ruft die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem 83-jährigen Mihail Zipstein auf.

Wer ihn sieht, soll sich bitte bei dem Kriminaldauerdienst melden, Telefon (069) 75 55 31 11.

Bild-Zoom Mihail Zipstein wird in Frankfurt vermisst. Foto: Privat

Die Tochter von Mihail Zipstein beschreibt ihren Vater in einer Facebook-Suchmeldung als etwa 1,70 Meter groß. Bekleidet war er bei seinem Verschwinden mit einer beigen Hose, einem blau-weißen Polohemd und einem Strohhut. Er sei geistig verwirrt und könne kaum Deutsch. Mihail Zipstein sei am Samstag gegen 13.45 Uhr an der Station Ginnheim in die U1 gestiegen und wurde seitdem nicht gesehen.