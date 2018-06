Zeugin für Mittäterin gehalten: Attacke mit Fotostativ

Obwohl sie nur helfen wollte, ist die Zeugin eines Straßenraubs in Kassel vom Opfer angegriffen worden. Der Geschädigte aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg habe die hilfsbereite Frau am Dienstagmorgen irrtümlicherweise für eine Mittäterin gehalten, teilte die Polizei mit. Der 42-Jährige hatte Geld am Automaten der Hauptpost abgehoben, als ihn ein Unbekannter von hinten angriff. Die herbeigeeilte Zeugin hob das Handy und 100 Euro auf, die dem Opfer aus der Tasche gefallen waren. Weil der Räuber ihr die Beute aus der Hand riss und floh, hielt das Opfer die 48-Jährige für eine Mittäterin und schlug mit seinem Fotostativ auf sie ein.

Erst nach einigen Treffern klärte sich, dass die Dame ihm nur zur Hilfe geeilt war. Den eintreffenden Beamten gab sie eine Personenbeschreibung ab, die zur Festnahme des 21-jährigen Täters beitrugen. Von der Beute fehlt bislang jede Spur.

(dpa)