Zwei Flüchtlinge in Rettungswagen bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Mittelhessen sind zwei junge Flüchtlinge in einem Rettungswagen schwer verletzt worden. Das Fahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes war am Mittwochvormittag nahe Freiensteinau auf einer Landstraße unterwegs, als es krachte. Der Fahrer hatte nach Angaben der Polizei einem Auto die Vorfahrt genommen und war damit kollidiert. Der Fahrer des Rettungswagens überstand den Crash leicht verletzt. Einer der Flüchtlinge wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, der andere mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des vorfahrtsberechtigten Autos blieb unverletzt.

(dpa)