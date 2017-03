documenta-Kunstwerk: Auf Pferderücken von Athen nach Kassel

3000 Kilometer in drei Monaten: Vier Reiter wollen während der documenta 14 die Strecke von Athen nach Kassel mit Pferden zurücklegen. Sie verbinden so die beiden Ausstellungsorte der Kunstausstellung miteinander - und zeichnen damit auch eine der Fluchtrouten quer durch Europa nach.

Die Idee stammt von dem schottischen Konzept-Künstler Ross Birrell. Sein documenta-Beitrag trägt den Titel „The Transit of Hermes”. Er nennt es „ein mobiles, partizipatorisches, menschlich-pferdeartiges, 100 Tage andauerndes Ensemble”, wie auf der documenta-Homepage angekündigt wird.

Der Ritt beginnt am 9. April 2017, am Tag nach der Eröffnung der Weltkunstausstellung in Athen. Die Route führt durch Griechenland, Mazedonien, Serbien, Kroatien, Slowenien und Österreich nach Deutschland. Die Reiter zeichnen so „eine Diagonale durch Europa”. Ankommen sollen sie am 9. Juli 2017, etwa einen Monat nach der Eröffnung der documenta in Kassel.

Die vier erfahrenen Langstreckenreiter nutzen vier verschiedene Pferderassen: Criollo, Haflinger, Kabardiner und Karabagh. Begleiten wird sie laut Projektbeschreibung ein Arravani-Pferd namens Hermes, benannt nach dem Götterboten aus der griechischen Mythologie.

(dpa)