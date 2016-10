documenta: Szymczyk zählt zu den Wichtigsten der Kunstwelt

Der Leiter der kommenden Kunstausstellung documenta 14, Adam Szymczyk ist vom britischen Kunstmagazin „ArtReview” zu den derzeit einflussreichsten Personen im internationalen Kunstbetrieb gekürt worden. Hinter dem Schweizer Star-Kurator Hans-Ulrich Obrist landete Szymczyk im diesjährigen Ranking „Power 100” auf Platz zwei. Platz drei belegen die Vorjahres-Ersten, das Schweizer Galeristen-Paar Iwan und Manuela Wirth.

Die Liste der 100 wichtigsten Personen in der Kunstwelt wird jedes Jahr von einer internationalen Jury aus Autoren, Kritikern und Kuratoren aufgestellt und gilt als die wichtigste Rangliste der weltweiten Kunstbranche.

In knapp einem halben Jahr (8. April 2017) beginnt die documenta in Athen, in Kassel wird sie am 10. Juni 2017 eröffnet. Der Arbeitstitel der Schau lautet „Von Athen lernen”. An beiden Orten dauert die Schau genau 100 Tage.

