hr-Info: Netzwerk soll NPD-nahe Inhalte verbreitet haben

Ein auch in Hessen aktives Mediennetzwerk soll nach Einschätzung von Verfassungsschutzbehörden Meldungen mit NPD-nahen Inhalten verbreitet haben. Das berichtet der Sender hr-info am Montag. Mehrere Mitglieder der CDU Kreis Offenbach seien mit dem Mediennetzwerk „Depeschen” verbunden. Dieses berichte in seinen Ausgaben für Hessen, Sachsen, das Saarland und Bayern über regionale Politik.

Nach Einschätzung des sächsischen und des bayerischen Verfassungsschutzes hätten die jeweiligen Regionalausgaben Artikel mit inhaltlicher Nähe zur NPD verbreitet. Mehrere Mitglieder der CDU im Kreis Offenbach seien geschäftlich mit den „Depeschen” verbunden, berichtet hr-info.

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende von Mainhausen, Johannes Wegstein, sagte hr-info, man lehne Aktivitäten von Mitgliedern im Umfeld radikaler Organisationen strikt ab. Die betreffenden Mitglieder würden um eine Stellungnahme gebeten. Sollten Verstöße gegen die Statuten der CDU festgestellt werden, würden „unverzüglich Maßnahmen” gegen die Mitglieder ergriffen, „um diese disziplinarisch aus der CDU zu entfernen”.

(dpa)