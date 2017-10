Schule: hr: Jede vierte Sportstunde in Hessen fällt aus

An den hessischen Schulen fällt jede vierte Sportstunde aus. Dies berichtet am Mittwoch „hessenschau.de”. Das Online-Angebot des Hessischen Rundfunks beruft sich auf ein internes Dokument des Kultusministeriums. Danach fielen im Schuljahr 2015/2016 von 22 700 vorgesehenen Sportstunden 5700 aus. Vor allem die Grundschulen seien davon betroffen. Die Ursachen dafür seien vielfältig: Neben organisatorischen Gründen fehle es an Hallen und Sportlehrern.

(dpa)