hr-Schülerwettbewerb geht in die neunte Runde

Zum neunten Mal startet der Schülerwettbewerb „Meine Ausbildung” des Hessischen Rundfunks (hr). Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse sind dazu aufgefordert, Videos einzureichen, wie der Hessische Rundfunk am Montag mitteilte. Die Filme dürfen nicht länger als sieben Minuten sein und sollen sich mit den Ängsten und Wünschen der Jugendlichen zum Thema Ausbildung beschäftigen. Für die besten Beiträge gibt es Geld- und Sachpreise in Höhe von insgesamt mehr als 14 000 Euro, die Filme werden im hr-Fernsehen ausgestrahlt. Anmeldeschluss ist der 23. Dezember. Lehrer können an einer Fortbildung zum Thema Videoarbeit teilnehmen.

(dpa)