Kommende Spielzeit: hr-Sinfonieorchester plant mehr als 100 Konzerte

Das hr-Sinfonieorchester plant für die kommende Spielzeit mehr als 100 Konzerte - allein 86 davon in Hessen. Dabei will Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada vor allem die Musik von Gustav Mahler und Igor Strawinsky vorstellen, wie der Hessische Rundfunk (hr) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Neben Auftritten in Frankfurt, beim Rheingau Musik Festival oder den Kasseler Musiktagen stehen Tourneen nach Italien und Fernost an. Eröffnet wird die Saison 2017/18 erneut mit einem großen Konzertspektakel unter freiem Himmel unweit der Europäischen Zentralbank.

Als „Artist in Residence” gibt der Bratschist Antoine Tamestit gleich mehrere Konzerte mit dem Orchester. „Ich kann es kaum erwarten, Frankfurt in der nächsten Saison zu meiner zweiten Heimat zu machen”, sagte der 1979 geborene Franzose. Neben Orozco-Estrada und Ehrendirigent Paavo Järvi stehen unter anderem Christoph Eschenbach und Marek Janowski am Pult. Die Biennale für Moderne Musik „cresc...” untersucht in ihrer vierten Auflage das Spannungsfeld zwischen Kunst und Politik. Die auf drei Jahre angelegte Kooperation mit dem ungarischen Komponisten Peter Eötvös geht in ihre zweite Runde.

(dpa)