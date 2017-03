hr-info: Bouffier-Aussage im NSU-Ausschuss verzögert sich

Die Befragung von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) im NSU-Untersuchungsausschuss wird sich nach Informationen von hr-info voraussichtlich verzögern. Der Regierungschef sollte ursprünglich Mitte Mai zu den Ermittlungen nach dem Mord an Halit Yozgat in einem Kasseler Internet-Café befragt werden. Nun zeichne sich ab, dass Bouffiers Vernehmung erst am 26. Juni stattfinden werde, berichtete hr-info am Mittwoch. Grund für die Verschiebung sei, dass andere Zeugen noch vorher gehört werden sollen.

Der NSU-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags beleuchtet, ob bei den Ermittlungen nach dem Mord an dem Deutsch-Türken Yozgat im Jahr 2006 bei hessischen Sicherheitsbehörden Fehler gemacht wurden. Die Tat wird dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) zugerechnet, dessen Mordserie 2011 aufflog. Bouffier war zur Tatzeit Innenminister von Hessen.

(dpa)