Reitturnier in der Frankfurter Festhalle: Die Oper des Pferdesports

Vorweihnachtszeit – das heißt auch Zeit für das Festhallen-Reitturnier. In Frankfurt seit ewigen Zeiten eine Erfolgsgeschichte. In der festlich geschmückten Festhalle wechseln sich vier Tage lang internationale Prüfungen im Spring- und Dressur-Sport mit anerkannten Nachwuchs-Wettbewerben und zahlreichen Show-Einlagen ab.

Nach dem Hessen-Tag am Donnerstag geht es bei dem Event (15. bis 18. Dezember) richtig zur Sache. Dabei erleben die Fans im Spring-Parcours den aktuellen Weltranglisten-Ersten: Christian Ahlmann, der in Frankfurt den Großen Preis 2004, 2011 und 2012 gewann. Als Sieger ist der Mann aus Marl trotz seiner aktuell guten Form nicht gesetzt, denn die Konkurrenz aus 20 Nationen ist namhaft.

Frankfurts 1909 gebaute „Gudd Stubb“, von den Reitern liebevoll die „Oper des Pferdesports“ genannt, übt einen ungebrochen großen Reiz auf die Weltelite im Sattel aus. Der 40 Meter hohe prächtige Kuppelbau ist regelrecht prädestiniert für die Ausrichtung des populären Reitevents. Festlich geschmückt kommt in der Festhalle eine einmalige Atmosphäre auf, die die Sportler ebenso wie die Zuschauer in ihren Bann zieht. Erwartet werden insgesamt knapp 50 000 Zuschauer.

14 Prüfungen

Die Springreiter können sich in 14 internationalen Prüfungen messen. Viermal geht es dabei um Weltranglistenpunkte, die den Reitern zur Teilnahme an großen Turnieren verhelfen. Dreimal – 2004, 2011 und 2012 – verließ Christian Ahlmann aus Marl die Festhalle nach dem Großen Preis als Triumphator. Er könnte als erster Springreiter in der Geschichte des Turniers den vierten Triumph feiern.

Den wollen ihm etliche Stars der Szene streitig machen. Aus der Schweiz kommt Pius Schwizer, frischgebackener Sieger der Weltranglisten-Turniere beim Fünf-Sterne-Masters in Paris und in Vermezzon. Der Ire Denis Lynch, eine Art „Haudegen“ des internationalen Springsports, der seit Jahren unter den Besten seines Fachs zu finden ist, will ebenso dabei sein wie die zur „Nationalmannschaft“ Italiens zählenden Luca Moneta, Lorenzo de Luca (Weltranglisten-17.) und Emanuele Gaudiano (31.).

Die wichtigsten Prüfungen INFO Donnerstag (Hessentag) 8.00 Uhr: Nürnberger Burgpokal, Dressur, „St. Georg Special“, Einlaufprüfung. 15.35 Uhr: S-Springen mit Stechen. clearing

An seine Erfolge in Frankfurt will auch der Belgier Gregory Wathelet anschließen, der 2014 und 2015 den Champions Cup, das Weltranglistenspringen am Samstag, gewann. Natürlich kommen auch aus Deutschland Sieganwärter. Vorjahressiegerin Jörne Sprehe (Fürth), die im vorigen Jahr überraschend auf Luna den schnellsten Stechritt absolvierte, ist ebenso dabei wie Janne Friederike Meyer (Hamburg), die in der Festhalle 2010 mit Lambrasco triumphierte, dazu Mario Stevens (Molbergen), der auf McKinley den Großen Preis im Jahr zuvor gewann.

Starkes Dressur-Feld

Die Dressur spielt in Frankfurt dank des Engagements der Kronberger Veranstalter Ann Kathrin Linsenhoff und Klaus Martin Rath eine ganz große Rolle. Die drei internationalen Prüfungen werden um die bedeutenden Finals im Nürnberger Burg-Pokal und im Louisdor-Preis bereichert. In Dorothee Schneider (Framersbach/Frankfurter Turnierstall Schwarz-Gelb) und Sönke Rothenberger (Bad Homburg) startet in der Festhalle ein Duo aus der Gold-Equipe von Rio. Auch Sönkes Schwester Sanneke Rothenberger, dreifache U-25-Europameisterin, sowie Hessenmeisterin Anna Nolte wollen als Lokalmatadorinnen vorne dabei sein. Nicht zu vergessen Fabienne Lütkemeier, Team-Weltmeisterin von 2014, und Anabel Balkenhol aus Höven, WM-Team-Dritte von 2010 sowie Olympiateilnehmerin 2012.

Eine besondere Rolle nimmt der Nürnberger Burg-Pokal ein, der diesmal sein 25. Jubiläum feiert. Für die Dressurreiter in Deutschland ist der Sieg in dieser weltweit einmaligen Serie für sieben- bis neunjährige Nachwuchspferde so etwas wie ein Ritterschlag. Was diese Prüfung bedeutet, unterstreicht die lange Namensliste der Pferde und Reiter, die ihre große internationale Karriere im Finale des Nürnberger Burg-Pokals eingeläutet haben. Vorgestellt in diesem St.-Georg-Special wurden hier schon Pferde, die später 38 Medaillen bei Championaten (Olympische Spiele, Welt- und Europameisterschaften) gewannen.

Eine große Bereicherung des Turniers stellen die Show-Acts dar. Zu einem Highlight hat sich mittlerweile der Schauwettbewerb der hessischen Reitvereine am Donnerstagabend entwickelt. Die Festhalle bebt, wenn die neun Vereine ihre einstudierten Show-Nummern in fröhlichen Kostümen zum Besten geben.

Ein wirkungsvoller Publikumsmagnet ist auch das Jump & Drive am Freitagabend. Weltweit sorgt diese Mischung aus fahrerischer Kunst am Autolenkrad und einem flotten Ritt nicht für eine solche Begeisterung wie in der Festhalle Frankfurt.

Und wenn die Stimmung auf dem Siedepunkt ist, kommen auch noch die Fußballstars um den „treuen Charly“. Die Reiter trainieren seit Wochen fleißig, doch am Ende werden sie das Match gegen die von Karl-Heinz Körbel „in die Manege“ geführte Traditionsmannschaft des Bundesligisten Eintracht Frankfurt wieder haushoch verlieren. Es sei denn, Paul Schockemöhle, Teamchef der Reiter, wirft das Tor etwas früher als im vergangenen Jahr um.