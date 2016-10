United Volleys Rhein-Main: Ersten harte Prüfungen für die Frankfurter Volleyballer

In der bisherigen Vorbereitung wurden vorrangig Erkenntnisse gesammelt. In Italien will Trainer Michael Warm nun die optimale Zusammensetzung seines Teams finden. In den drei Spielen, die der Volleyball-Bundesligist im fünftägigen Trainingslager absolviert, werden die Frankfurter gefordert. „Da kriegen wir Druck und sehen, wo wir stehen“, glaubt Warm. Gegen die Erstligisten aus Mailand und Modena sowie Zweitligist Bergamo will der Coach der United Volleys Rhein-Main sehen, wer zu wem am besten passt. „Zumindest die beiden ersten Gegner sind stärker als wir. Solche Vergleiche sind für unsere jungen Spieler besonders wichtig, um Erfahrungen zu sammeln“, freut sich Mannschaftskapitän Christian Dünnes über den Trip in seine „zweite Heimat“, in der er fünf Jahre lang aktiv war.

Das zweite Bundesliga-Jahr der Vereinsgeschichte sieht der wertvollste Spieler der vergangenen Erstliga-Saison keineswegs als Selbstläufer an. Um erneut die dritte Kraft hinter den Top-Teams aus Berlin und Friedrichshafen zu werden, müsse Einiges passen. „Wir werden voraussichtlich stärker sein als in der vergangenen Saison. Sollte die Steigerung aber nur geringfügig ausfallen, werden wir nur Fünfter“, glaubt der Team-Kapitän. Denn die Konkurrenz hat aufgerüstet. Individuell hätten sich die meisten Spieler der United Volleys deutlich verbessert. „Zehn der zwölf Akteure spielen auch schon seit einem Jahr zusammen, daher können wir unter ganz anderen Voraussetzungen wie vor einem Jahr starten“, fügt Dünnes hinzu.

Die Konkurrenz schläft freilich nicht. „Berlin und Friedrichshafen sind immer noch meilenweit vor uns“, betont Michael Warm. Der Meister und Pokalsieger aus der Hauptstadt hat sein Team zusammen gehalten, der Rekordmeister vom Bodensee geht unter Ex-Bundestrainer Vital Heinen einen ähnlichen Weg wie die United Volleys. Zu den gebliebenen Stars wurden die besten deutschen Talente geholt. Doch mit Düren, Auftaktgegner am 22. Oktober, sowie Bühl, das eine Woche später als erster Gegner in Frankfurt gastiert, entstanden zwei neue, sehr starke Rivalen. Düren verpflichtete einen finnischen Coach, der aus der starken dortigen Liga gleich drei Asse mitbrachte. „Das macht die Liga interessanter. In der vergangenen Saison mussten wir sieben bis achtmal am Limit spielen. Jetzt werden es einschließlich der internationalen Begegnungen doppelt so viele Matches. Um sich zu behaupten, müssen wir als Mannschaft besser sein“, so Dünnes.

Das ist auch das Bestreben von Michael Warm. Zwar konnte er wegen der Verpflichtungen seiner sieben Nationalspieler nur wenige Trainingseinheiten komplett durchführen und bisher nur drei Testspiele bestreiten. Dabei gab es lediglich gegen den Ligakonkurrenten Rottenburg nach drei klar gewonnenen Sätzen einen verlorenen Durchgang. „Da ging es in erster Linie darum, alle gleichmäßig spielen zu lassen und Eindrücke zu sammeln. Logisch, dass die Annahme noch nicht funktionierte“, erklärte der Trainer, der zwei Neuzugänge integrieren muss. Sowohl der rumänische Nationalspieler Adrian Aciobanitei als auch der australische Auswahlspieler Mitchell Tulley – beide erst 19 – sind Außenangreifer. „Wir haben fünf Außenangreifer, die alle unterschiedliche Spielertypen sind“, sagt Warm, der hofft, dass seine jungen Spieler von den Erkenntnissen, wie es im Volleyball-Traditionsland Italien zugeht, alle profitieren werden.