Kapitän Wells verlässt Gießener Basketballer

Basketball-Bundesligist Gießen 46ers verliert nach drei Jahren seinen Kapitän und Spielmacher Cameron Wells. Der 28 Jahre alte US-Amerikaner wechselt zu Pallacanestro Varese nach Italien, teilte der Verein am Dienstag mit. „Dankeschön, Gießen! Ich habe mich hier immer heimisch gefühlt”, sagte Wells zum Abschied. „Ich wäre jetzt nicht dieser Spieler, wenn Gießen nicht gewesen wäre. Meine Liebe ist immer rot!” Der Point Guard kam 2014 nach Gießen und schaffte mit dem Traditionsclub den Wiederaufstieg in die BBL. In der vergangenen Saison wurde er für das All-Star-Game der Liga nominiert.

(dpa)