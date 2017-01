Vertrag von Handballer Vladan Lipovina bei der HSG Wetzlar aufgelöst

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat den Vertrag mit Linkshänder VladanLipovina aufgelöst. Der 23-Jährige aus Montenegro wechselt nach Angaben der Mittelhessen nach Dubai. Lipovina war im November 2014 vom mazedonischen Champions-League-Teilnehmer Metalurg Skopje an die Lahn gekommen. Bis zur Rückkehr des an der Schulter verletzten JoaoFerraz, der auf ein Comeback im März hofft, will Wetzlar im rechten Rückraum mit Stefan Cavor und EvarsKlesniks auflaufen.



(dpa)