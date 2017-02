Eintracht vs. Ingolstadt: 0:2 gegen Ingolstadt: Frankfurt erlebt Pannen-Tag

Eintracht Frankfurt hat in der Fußball-Bundesliga einen ganz bitteren Nachmittag erlebt. Der bisherige Tabellendritte kassierte am Samstag mit 0:2 (0:1) gegen den Abstiegskandidaten FC Ingolstadt die erste Heimniederlage dieser Saison und büßte dadurch auch seinen Champions-League-Platz ein.

Eintracht vs. Ingolstadt Adlerauge: Pleite, Pech und Pannen bei der Eintracht Der streckenweise phlegmatische Auftritt gegen Ingolstadt zeigt: Die Eintracht muss in Zweikämpfen wieder stärker dagegenhalten und darf sich nicht mit dem Erreichten zufrieden geben. Ein Kommentar von Dieter Sattler. clearing

Noch in der ersten Halbzeit verloren die Frankfurter zudem die beiden Verteidiger David Abraham wegen einer Roten Karte (35. Minute) und Jesus Vallejo wegen einer Verletzung. In Unterzahl bekam die Eintracht zwar noch einmal einen Foulelfmeter (56.), doch Makoto Hasebe scheiterte an Torwart Martin Hansen und setzte den Nachschuss aus wenigen Meter nur an die Latte des leeren Tores. Zu schlechter letzt sah Mittelfeldspieler Omar Mascarell die zehnte Gelbe Karte der Saison und wird im nächsten Spiel bei Hertha BSC nun ebenfalls fehlen. Dass auch Ingolstadts Mathew Leckie noch die Rote Karte sah (81.), fiel kurz vor Schluss nicht mehr ins Gewicht.

So viel Pleiten, Pech und Pannen aus Frankfurter Sicht auch zusammenkamen: Der überraschende Sieg für Ingolstadt war nicht unverdient. Romain Bregerie in der 26. Minute und Pascal Groß per Foulelfmeter (69.) schossen die beiden Tore und sicherten dem Tabellenvorletzten drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

(Von Sebastian Stiekel, dpa)