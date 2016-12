Eintracht Frankfurt: 1:1 in Augsburg: Eintracht kann mit einem Punkt leben

Kommentar Eintracht Frankfurt Adlerauge: Eintracht weiter mit Herz und Klasse Die Eintracht spielt gegen Augsburg mit Herz, Risiko und mitreißendem Kombinationsfußball bis zum Schluss auf Sieg – und bleibt einer der großen Überraschungsmannschaften der Saison. Ein Kommentar von Michael Forst. clearing

Das sieht man in der Fußball-Bundesliga auch nicht alle Tage. Kurz vor dem Schlusspfiff gingen Dirk Schuster und Niko Kovac aufeinander zu, sie klatschten sich ab und verfolgten Arm in Arm die letzten Sekunden, ehe Schiedsrichter Sascha Stegemann zur Pfeife griff und das 1:1 (1:1) zwischen dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt besiegelt war. Beide Trainer waren offenbar mit dem Unentschieden zufrieden."Wenn man nicht gewinnen kann, darf man nicht verlieren", sagte anschließend mit einem schelmischen GrinsenEintracht-Coach Kovac bei Sky. Sein Team hatte zuvor aufgrund einer zu wechselhaften Leistung den vierten Sieg in Folge verpasst, ist aber dennoch seit acht Pflichtspielen ungeschlagen. Die Hessen bleiben trotz des vermeidbaren Remis als Fünfter auf Tuchfühlung zu den Champions-League-Plätzen, während sich Augsburg weiter im unteren Mittelfeld befindet.Stürmer Branimir Hrgota (11.) hatte die Mannschaft von Kovac mit seinem ersten Bundesligator für die Eintracht in Führung gebracht. Wenig später, nach knapp 20 Minuten, sangen die Frankfurter Fans bereits: "Europacup im nächsten Jahr." Dann aber kam Dong-Won Ji (34.) und glich mit einem sehenswerten Distanzschuss aus - zu dem Zeitpunkt wie aus dem Nichts."In den ersten 20 Minuten hat gar nichts bei uns geklappt. Man hat gesehen, dass Frankfurt mit breiter Brust angetreten ist", sagte FCA-Trainer Dirk Schuster, der auch gemeinsam mit Kovac vor das Sky-Mikro trat. Die Anfangsphase gehörte in der Tat klar den Gästen.Variabel, passsicher, dazu gut organisiert und mit der nötigen Robustheit im Zweikampf: Die Eintracht zeigte in der ersten halben Stunde das Repertoire einer Spitzenmannschaft. Augsburg begann dagegen mit zahlreichen Fehlern und wirkte phasenweise völlig indisponiert. Die bis dahin einzige Chance der Schwaben hatte sinnbildlich Eintracht-Kapitän Alexander Meier (29.) fabriziert, als er einen Freistoß fast ins eigene Tor abfälschte.Der Ausgleich des FCA brachte dieEintracht dann etwas aus dem Tritt, der Gastgeber bekam Oberwasser und war plötzlich viel präsenter. Gewarnt hatte Kovac ohnehin schon vorher, auch weil Augsburg in den letzten Jahren kein allzu gutes Pflaster gewesen ist. "Wir haben nicht das Recht, irgendjemanden zu unterschätzen", hatte der Frankfurter Coach gesagt. Zudem kannte die Euphorie in der Mainmetropole angesichts der bisherigen Erfolge kaum Grenzen - nicht zuletzt wegen des 2:1 gegen Borussia Dortmund in der Vorwoche.Gegen Augsburg, das zuvor dreimal in Folge ohne Gegentor geblieben war, konnte Kovac auf den wieder genesenen Jesus Vallejo in der Abwehr bauen, musste allerdings Marco Fabian (Gelbsperre) ersetzen. Ins Gewicht fiel dessen Ausfall zunächst allerdings nicht, weil Omar Mascarell und auch Szabolcs Huszti im Mittelfeld besonders vor der Pause sehr agil waren.Nach dem Wechsel wurde das Spiel offener, ja es kippte phasenweise sogar. Augsburg versuchte nun, schneller umzuschalten und damit für Überraschungsmomente zu sorgen. Die Eintracht-Defensive bekam zunehmend Probleme mit der immer mutiger agierenden Mannschaft von Trainer Dirk Schuster. Von den personellen Sorgen in der Offensive war nun kaum noch etwas zu erkennen.Jonathan Schmid (60.) hätte dann auch beinahe das Spiel komplett gedreht, scheiterte aber anEintracht-Torwart Lukas Hradecky. Auf der Gegenseite köpfte kurz darauf Augsburgs Konstantinos Stafylidis einen Lupfer von Meier von der Torlinie zurück ins Feld. Bis in die Schlussphase stand das Spiel nun Spitz auf Knopf.