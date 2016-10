Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln: 10. Spieltag: Der Blick auf den Eintracht-Gegner

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Der 1. FC Köln hielt sich in der Transferperiode im Sommer weitestgehend zurück und das obwohl Yannick Gerhardt für 14 Mio. Euro nach Wolfsburg wechselte und Manager Jörg Schmadtke das nötige Kleingeld für teure Neuverpflichtungen gehabt hätte. Die Zeiten von großen Namen in Köln sind aber unter dem Duo Schmadtke/Stöger vorbei. Geholt wurden Artjoms Rudnevs, Marco Höger und Konstantin Rausch. Alles gestandene Bundesligaspieler, aber nicht wirklich Stars. Zudem kam noch das französische Nachwuchstalent Sehrou Guirassay nach Köln. Die FC-Fans waren vor dem Saisonstart unruhig, denn viele dachten, die Mannschaft sei nicht entscheidend verstärkt worden.Die ersten neun Spieltage zeigen aber etwas anderes. Trainer Peter Stöger baute die Neuzugänge in die Mannschaft ein und formte aus den Spielern eine Einheit, die bislang eine überraschend starke Saison spielt. In Köln ist die Mannschaft der Star, auch wenn der Erfolg vor allem einen Namen hat: Anthony Modeste.Der Torjäger der Kölner liegt in der Torschützenliste an der Spitze, vor Lewandowski und Aubameyang. Elf Treffer in neun Spielen: Das ist mal eine Hausnummer! Ihn gilt es am Samstag auszuschalten. Der Franzose braucht nicht viele Chancen für einen Treffer. Sollte es der Defensive um Abraham und Vallejo gelingen, Modeste weitestgehend aus dem Spiel zu nehmen, stehen die Chancen für einen Frankfurter Sieg sehr gut.Neben der Eintracht ist der FC die positive Überraschungsmannschaft der Saison. Nach neun Spielen rangiert Köln auf Platz vier und damit drei Ränge vor der Eintracht. Eine starke Defensive hatte die Mannschaft schon in der vergangenen Saison. Trainer Peter Stöger verstand es aber, auch die Offensivqualitäten seines Teams zu verbessern, was sich in den Spielen bemerkbar machte. Der 1. FC Köln ist eine mit Leidenschaft kämpfende und nie aufgebende Mannschaft. Zudem fällt die Effektivtät auf. Der FC braucht nicht viele Chancen um zum Erfolg zu kommen. Eine große Aufgabe, die auf die Defensive der Eintracht zukommt.In der englischen Woche gewann Köln im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim, die in der Liga noch ungeschlagen ist. Der FC musste aber, wie die Eintracht auch, den Umweg über die Verlängerung gehen. Dort schoss Torjäger Modeste seine Mannschaft ins Achtelfinale. Im letzten Bundesligaspiel war der Tabellenletzte aus Hamburg zu Gast in der Domstadt. Der HSV hielt gut mit, ohne offensiv Akzente zu setzen.Nach dem Black-Out von HSV-Stürmer Bobby Wood, der nach einer Tätlichkeit vom Platz flog, drehten die Kölner auf und Modeste stellte mit einem Hattrick den Kölner 3:0-Erfolg sicher. Es trifft also eine Mannschaft voller Selbstbewusstsein auf die Eintracht, die sicher auch in der Commerzbank-Arena die Punkte ergattern will. Die SGE ist aber auch in einer blendenden Form, sodass eine packende und enge Partie wahrscheinlich ist, mit einem hoffentlich besseren Ende für die Eintracht.