Eintracht Frankfurt: 10 Trainingslager-Fotos, die zeigen, warum wir derzeit NICHT mit den SGE-Kicker tauschen wollen

Eintracht Frankfurt Mascarell wird operiert – Wo ist Haller?

Frankfurt. Jene Frankfurter Mannschaft, die in der Vorrunde der vergangenen Saison so starke Leistungen gebracht hat, gibt es im Grunde nicht mehr. Ob Neuzugang Haller noch in die USA nachreisen kann, ist sehr ungewiss. Und auch Mascarelll und Hradecky bereiten Sorgen. mehr