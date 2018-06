Die Begründung der Jury, zu der unter anderem Jogi Löw und Oliver Kahn gehörten: "Dank Fredi Bobic haben wir in dieser Saison gelernt, dass nicht nur große Namen und viel Geld erfolgreiche Teams machen, sondern vor allem Menschen."

Als Fanaktion der Saison wird die Initiative United Colors of Frankfurt geehrt. 900 Fanklubs mit mehr als 45.000 Mitgliedern unterstützten die Choreographie "Unsere Stadt, unser Verein und seine Fans leben von Vielfalt - aus Vielfalt wird Eintracht." Die Preisverleihung findet am 10. August in Köln statt. (pes)