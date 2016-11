Eintracht Frankfurt: 12. Spieltag: Warum diese Eintracht den BVB schlagen kann

Bilderstrecke Eintracht-Training: Die Adler bereiten sich auf Dortmund vor

Borussia Dortmund startete stark in die Saison 2016/17. In den ersten acht Pflichtspielen gab es lediglich eine Niederlage, beim 0:1 bei RB Leipzig. Ein solcher Beginn war nicht unbedingt zu erwarten, gab es doch einige schwerwiegende Abgänge und eine ganze Reihe neuer Spieler, die sich erst einmal im neuen Umfeld eingewöhnen mussten. Lange brauchten die neuen BVB-Spieler aber nicht, um die gewünschten Topleistungen zu bringen. Nach elf Spieltagen ist zu sehen, dass die Abgänge von den Leistungsträgern Mats Hummels, Ilkay Gündogan und Henrikh Mkhitaryan sehr gut kompensiert wurden.Die Neuzugänge Guerreiro, Bartra, Rode und Dembele haben voll eingeschlagen und auch Mor, Schürrle und Götze sind Verstärkungen für die Dortmunder Elf. Lediglich der Spanier Mikel Merino ist noch nicht richtig angekommen und hat bei Trainer Tuchel eher schlechte Karten. Bei ihm wird bereits über einen möglichen Abgang in der nächsten Transferperiode spekuliert.Das Prunkstück in einer insgesamt überragenden Mannschaft ist die Offensive um Torjäger Patrick Aubameyang. Der Gabuner erzielte in dieser Bundesligasaison bereits zwölf Treffer und liegt damit, gemeinsam mit dem Kölner Anthony Modeste, an der Spitze der Torjägerliste. Trotz zwischenzeitlicher großer Verletzungssorgen präsentierte sich die Dortmunder Offensive als eingespielte Einheit, die für jede Defensive nur schwer zu stoppen ist. Durch den großen und ausgeglichenen Kader hat Thomas Tuchel die Möglichkeiten, in seiner Offensive zu rotieren und allen Spielern die nötigen Ruhepausen zu geben, ohne einen Qualitätsverlust zu erleiden.Probleme hat der BVB vor allem in der teilweise löchrigen Defensive. Grund dafür ist, dass Tuchel seinen Defensivverbund durch Ausfälle regelmäßig umstellen musste und sich Abläufe so nicht automatisieren ließen. Die schwächelnde Abwehr ist die große Chance der Eintracht. Im Champions-League-Spiel hat es Legia Warschau vorgemacht, wie die Dortmunder mit einfachsten Mitteln zu knacken sind. Die auf europäischer Ebene eher im unteren Bereich anzusiedelnde Warschauer Mannschaft schaffte es, die nicht eingespielte Dortmunder Abwehr zeitweise vorzuführen und schenkte ihr vier Treffer ein. Hätte die Legia-Defensive nicht Arbeitsverweigerung betrieben, wäre für die Polen in Dortmund einiges möglich gewesen.Die Eintracht hat diese Probleme in der Defensive bekanntermaßen nicht. Abraham und Vallejo halten die Abwehr zusammen und ließen in der aktuellen Saison erst neun Gegentore zu. Lediglich Bayern München und der 1. FC Köln mussten weniger Gegentreffer hinnehmen. Sollte die Frankfurter Defensive auch gegen die Offensivkünstler aus Dortmund bestehen, ist alles möglich, denn für einen Treffer sind Alex Meier und Co. in der heimischen Commerzbank-Arena immer gut. Auch andere stärker eingeschätzte Teams wie Schalke 04 und Bayer Leverkusen fuhren nach ihrem Gastspiel schon ohne Punkte zurück nach Hause.Auswärts hat die Borussia in der laufenden Saison eh so ihre Probleme. Zwar wurden die Spiele in Wolfsburg und Hamburg gewonnen, aber neben einem Remis in Ingolstadt gab es zwei Niederlagen in Leipzig und Leverkusen. Gegen starke Gegner konnte Dortmund in der Fremde noch nicht punkten und die Eintracht ist in der aktuellen Form eben einer dieser starken Gegner. Die Chancen auf einen Erfolg der Eintracht stehen nicht schlecht, auch weil die Borussia unter der Woche Kräfte in der Champions-League gelassen hat. Festzustellen bleibt außerdem, dass der BVB auf die stabilste Frankfurter Mannschaft seit Jahren trifft und das ist schon ein großer Erfolg von SGE-Trainer Niko Kovac und seinen Assistenten.