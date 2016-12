Eintracht Frankfurt: 14. Spieltag: Ungeschlagenes Hoffenheim ist nicht unschlagbar

Bilderstrecke Vom Winde verweht: Das wurde aus den Eintracht-Spielern

Zum Auftakt des 14. Spieltags erwartet die Eintracht die TSG Hoffenheim am Freitagabend. Flutlichtatmosphäre und tolle Stimmung sind garantiert. Doch was genau erwartet die Eintracht? Die TSG Hoffenheim spielt eine bärenstarke Saison und ist auch nach 13 Spielen noch unbesiegt. Keine leichte Aufgabe also für die Eintracht, die drei Punkte in Frankfurt zu behalten.Im Sommer verlor die TSG mit Kevin Volland, Jonathan Schmid und Tobias Strobl drei Stammspieler und Leistungsträger. Dafür wurden Sandro Wagner (Darmstadt 98) Kevin Vogt (1. FC Köln), Benjamin Hübner (FC Ingolstadt), Lukas Rupp (VfB Stuttgart) und Kerim Demirbay (Fortuna Düsseldorf) verpflichtet. Keine großen Namen, so wie es in der Vergangenheit der Fall war in Hoffenheim. Trainer Julian Nagelsmann setzt eher auf eine homogene und ausgeglichene Mannschaft ohne große Stars. Ein neues Konzept im Kraichgau.Und das Konzept ging auf! Hoffenheim präsentierte sich in den ersten 13 Spieltagen als spielerisch starke und unangenehme Truppe, die schwer zu bespielen ist. Jeder Spieler hat seine Aufgaben und stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Eine starke Leistung von Trainer Nagelsmann und seinem Trainerteam, die die Mannschaft auf ein neues Niveau gehoben haben. Die TSG wurde vom Kader her eher im Mittelfeld, als in der oberen Tabellenregion erwartet, doch durch die ausgezeichnete Arbeit auf dem Trainingsplatz und bei der Taktikschulung und der vorbildlichen Einstellung der Mannschaft hat sich Hoffenheim den Platz in der Spitzengruppe redlich verdient.Aber auch Hoffenheim hat Schwächen. In fünf Pflichtspielen verspielte die TSG eine eigene Führung, gegen Leipzig und Darmstadt wurde der Sieg in der Nachspielzeit noch hergeschenkt. Die Defensive ist gerade in der Schlussphase eines Spiels anfällig. Ein Grund dafür ist wohl die mangelnde Erfahrung der Defensive. In der Viererkette stehen talentierte Jungs, die bereits eine hohe Qualität nachgewiesen haben. Alleine wegen ihres Alters können sie aber noch nicht über die in der Bundesliga notwendige Routine und Abgeklärtheit verfügen.Ein weiterer Schwachpunkt ist die Abhängigkeit einzelner Spieler. Im Mittelfeld ist Kerim Demirbay der Dreh- und Angelpunkt des Hoffenheimer Spiels. Er hat die Fäden in der Hand und die kreativen Ideen, um die Stürmer gut in Szene zu setzen. Demirbay fehlt aber derzeit verletzt. Im letzten Spiel gegen den 1. FC Köln konnte dieser Ausfall kompensiert werden, auch dank Sandro Wagner. Der Ex-Darmstädter ist der Torjäger im Team von Nagelsmann. Mit ihm steht und fällt das Angriffszentrum. Mark Uth kommt gerade erst von einer Verletzung zurück, Andrej Kramaric traf zuletzt Mitte Oktober und Adam Szalai und Eduardo Vargas spielen eine eher untergeordnete Rolle.Schafft es die Eintracht, Sandro Wagner aus dem Spiel zu nehmen, wird es der TSG schwerer fallen, vor dem gegnerischen Tor gefährlich zu sein. Die SGE muss ihrerseits versuchen, Druck auf die junge Hoffenheimer Defensive auszuüben und die sich bietenden Möglichkeiten effizient zu nutzen. Dann ist auch ein Sieg gegen das noch ungeschlagene Hoffenheim möglich und die Eintracht-Fans dürfen weiter von höheren Aufgaben träumen.