Eintracht Frankfurt: 2:2 nach 0:2: Fußball zum Vorzeigen

War das jetzt wie auf einem Geburtstag? Oder doch schon vorgezogene Weihnachten? Axel Hellmann, der Mann, der bei der Frankfurter Eintracht mindestens so sehr Fußballfan wie Funktionär ist, machte sich jedenfalls Gedanken um das treffende Accessoire für den Nachmittag. „Ich weiß nicht, für wen man eher hätte ein Kerzchen anzünden müssen, für die oder für uns“, sinnierte der Frankfurter Marketingvorstand nach dem epischen 2:2 (0:1) seiner Eintracht gegen Borussia Dortmund: „Der BVB hatte riesige Chancen, wir auch.“ Hellmann war noch lange nach dem Schlusspfiff tief beeindruckt von den Geschehnissen, sprach mit ungewohnt gedämpfter Stimme: „Ich habe auf ein Fußballfest gehofft. Und es wurde eins.“

Und was für eins. Eintracht Frankfurt schüttelte all die Diskussionen um Torflaute und spielerische Armut für 90 mitreißende Minuten ab und badete in einem Fußball, den man in der Bundesliga in dieser Saison noch nicht allzu oft gesehen hat: wild, emotional, brachial, phasenweise frei von taktischen Schranken. „Es war eine offene Schlacht bis zur letzten Sekunde“, sagte der völlig ausgepumpte Kapitän David Abraham. „Meine Mannschaft hat 90 Minuten lang ein Top-Spiel gegen eine Top-Mannschaft gezeigt“, sagte Trainer Niko Kovac: „Natürlich wollen wir uns fußballerisch weiter verbessern, aber wir haben heute gezeigt, dass wir offensiv spielen können. Wir müssen uns das aber auch hart erarbeiten. Es war eine tolle Leistung meiner Truppe, die große Moral bewiesen hat. Chapeau!“

34 Schüsse aufs Tor verzeichneten die Statistiker, 20 auf den Frankfurter, 14 auf den Dortmunder Kasten. Niemand unter den 51 500 Zuschauern in der Frankfurter Arena hätte sich wundern können, wenn die Partie „4:4 oder 5:5 ausgegangen wäre“, wie Torwart Lukas Hradecky sagte. Und es war immerhin der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, gegen den die Eintracht nach Gegentoren von Nuri Sahin (19.) und Maximilian Philipp (57.) schon mit 0:2 zurücklag.

„Bei einem 0:3 wäre das Ding durch gewesen“, meinte Sportvorstand Fredi Bobic hinterher. „Wenn man gegen den BVB 0:2 hinten liegt, hat man eigentlich keine Chance mehr. Das zeigt unsere Moral. Das war Fußball zum Vorzeigen“, freute sich Trainer Kovac. Ein Charakterzug, den auch der bärenstarke Kevin-Prince Boateng hervorhob: „Nach dem 0:2 haben wir ein paar Sekunden nachgedacht und dann Gas gegeben. Niemals aufgeben. Unser Charakter stimmt. Wir haben einen Punkt gewonnen. Es war unser bestes Spiel.“

Weil Sébastien Haller einen vom Dortmunder Keeper Roman Bürki am wieder einmal auf ihn zustürmenden Ante Rebic verschuldeten Foulelfmeter cool verwandelte (64.). Und weil der junge Marius Wolf nur vier Minuten später nach schönem Pass von Mijat Gacinovic eiskalt zum 2:2 vollstreckte. Für Wolf gab es hinterher ein Sonderlob vom Trainer: „Als Marius vergangenes Jahr zu uns kam, mussten wir ihn erst einmal aufpäppeln. Aber er ruft immer sein Maximum mit Leidenschaft und Herz ab, egal wo er spielt. Solche Spieler brauchen wir. Er belohnt sich für tolle Trainingsleistungen.“ Nun wird der 22-Jährige möglicherweise als Ersatz für den verletzten Timothy Chandler auf der rechten Seite gebraucht.

Es gab an diesem Nachmittag aber auch noch andere Helden. Lukas Hradecky zum Beispiel, der mit einem Blitzreflex das mögliche 0:2 durch Pierre-Emerick Aubameyang verhinderte. Und Makoto Hasebe. Der Japaner wehrte in den Schlusssekunden einen Schuss von Nuri Sahin auf der Torlinie ab.

Ganz langsam erinnert die Eintracht wieder an die Hinrunde der vergangenen Saison, als sie mit einer völlig neu zusammengewürfelten Mannschaft und leidenschaftlichem Fußball die Liga aufmischte.

Und mit Kevin-Prince Boateng scheint der richtige Anführer auf dem Rasen zu stehen. Niko Kovac, der sich für die Verpflichtung seines einstigen Berliner Mitspielers starkgemacht hatte, kann sich bestätigt sehen: „Er kann alles“, sagt Kovac, „er kann auch mal auf den Ball treten, er kann ein Foul provozieren, er kann die Seiten wechseln, er führt die Jungen.“

Aktuell steht die Eintracht nach neun Spieltagen auf Platz sieben. Bereits am Dienstag (20.45 Uhr) geht es im DFB-Pokal zum Regionalligisten FC Schweinfurt 05. An den beiden darauffolgenden Freitagabenden hat die Mannschaft dann die Chance, sich im Derby bei Mainz 05 und im Heimspiel gegen Werder Bremen vorerst in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. „Man sieht, dass die fußballerische Qualität durchaus da ist“, hat Axel Hellmann am Samstagabend zufrieden festgestellt. Auf die Kerzchen kann er momentan getrost verzichten.