Eintracht Frankfurt: 2. Spieltag: Der Blick auf den Eintracht-Gegner

Norbert Meier als neuen Trainer verpflichtet

18 Neuzugänge in Darmstadt

In Darmstadt blieb nach der erfolgreichen letzten Saison, die mit dem Klassenerhalt endete, kein Stein auf dem anderen. Die Lilien mussten mehr Personal austauschen als ihnen lieb war. Erfolgstrainer Dirk Schuster, der Darmstadt von einem Abstiegsplatz in der 3. Liga zum Klassenerhalt in der Bundesliga führte, suchte nach einer neuen Herausforderung und folgte dem Lockruf des FC Augsburg, der Trainer Weinzierl nach Schalke abgegeben hatte. Schuster war der Kopf des Erfolges in Darmstadt, erreichte er doch mit einer Mannschaft den Klassenerhalt, die vor der Saison bei Experten als Absteiger Nummer 1 galt. Niemand traute den Lilien etwas zu, doch Schuster und sein Team verstanden es, aus Spielern, die bei ihren alten Vereinen auf dem Abstellgleis standen, eine Einheit zu formen, die sich durch ihre Geschlossenheit den Erhalt der 1. Liga verdienten. Trainer Schuster wurde aufgrund dieser Leistung zum Trainer des Jahres 2016 gewählt.Als neuer Mann an der Seitenlinie verpflichteten die Lilien einen ganz erfahren Mann: Norbert Meier. Der frühere Profi (Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach) arbeitete bereits als Trainer für Mönchengladbach, den MSV Duisburg, Dynamo Dresden, Fortuna Düsseldorf und Arminia Bielefeld. Holger Fach, Sportlicher Leiter der Lilien, musste eine Ablöse an Arminia Bielefeld überweisen, um den Wunschtrainer nach Darmstadt zu holen.Neben der Verpflichtung eines Trainers musste Fach auch eine neue Mannschaft zusammenstellen. Sage und schreibe 18 Spieler verließen die Lilien in der Sommerpause. Am schmerzlichsten sind wohl die Abgänge der Leistungsträger Sandro Wagner, Luca Caldirola, Christian Mathenia, György Garics und Konstantin Rausch. Keine einfache Aufgabe für den Sportlichen Leiter, da das Geld in Darmstadt traditionell knapp ist. Große Ausgaben auf dem Transfermarkt gibt das Budget nicht her, es musste gespart werden und jede Investition in neue Spieler sollte wohl überlegt sein.Nach der Schließung der Transferliste standen 18 Spieler auf der Seite der Zugänge. Alles Spieler, die für kleines Geld geholt oder lediglich ausgeliehen wurden. Die bekanntesten Neuerwerbungen sind sicher Sven Schipplock (HSV), Alexander Milosevic (Hannover 96), Laszlo Kleinheisler (Werder Bremen) und Änis Ben-Hatira, der von der Eintracht nach Südhessen wechselte. Bei den Neuerwerbungen ist kein Spieler dabei, der bei seinem ehemaligen Verein Leistungsträger war. Es sind Spieler, die woanders nicht mehr benötigt wurden und sich einen neuen Verein suchen sollten. In Darmstadt bekommen diese Spieler nun eine neue Chance.Die große Aufgabe von Trainer Meier ist es nun, aus dem neuen Kader eine funktionierende Einheit zu formen, die die restlichen Teams der Bundesliga ärgern kann und eine Chance auf den Ligaerhalt hat. In den Testspielen gab es fast ausschließlich Kantersiege gegen unterklassige Teams. In den einzigen Tests gegen Erstligisten (SC Freiburg 1:3, Las Palmas, 1:1) gab es keine Erfolge.