Eintracht Frankfurt: 7. Spieltag: Der Blick auf den Eintracht-Gegner

Nach der Länderspielpause ist vor der Bundesliga. Die Eintracht trifft auf den FC Bayern, der vor den Länderspielen nicht seine besten Leistungen abgeliefert hatte. In der Champions-League war einmal mehr Atletico Madrid nicht zu besiegen und ein paar Tage später trotzte der 1. FC Köln dem FCB ein 1:1 ab. Es läuft unter dem neuen Trainer Carlo Ancelotti alles andere als rund. Die Mannschaft hat sich scheinbar noch nicht an seinen Spielstil gewöhnt und ruft noch nicht die ganze Qualität ab, die sie in den vergangenen Jahren regelmäßig unter Beweis gestellt hatte.Der Start der Bayern war noch sehr gut, mit klaren Siegen im DFB-Pokal in Jena und in der heimischen Allianz-Arena gegen Werder Bremen. Aber schon die weiteren Spiele auf Schalke und gegen den FC Ingolstadt ließen spielerisch einiges zu wünschen übrig, trotz zwei Siegen. Nach einem Zwischenhoch gegen Hertha BSC mühten sich die Bayern zu einem Last-Minute Sieg beim kriselnden HSV. Es ist noch nicht das Gelb vom Ei, was die Bayern ihren Fans präsentieren.Die Hoffnung der Bayern-Bosse dass es mit der Zeit besser wird, hat sich bisher noch nicht erfüllt. In der Champions-League gab es mit dem 0:1 in Madrid die erste Ernüchterung und dann verdarben die Kölner den Münchenern auch noch ihr Oktoberfest. Gegen die Geißböcke reichte es im Heimspiel nur zu einem 1:1-Unentschieden, trotz Führung und klarer Überlegenheit in der ersten Hälfte.Die Bayern spielten dominant, aber nicht zielstrebig genug. Köln hatte nicht viel Mühe, die halbherzig anlaufenden Münchener abzuwehren. Als dann aber doch die Führung für den FCB kurz vor dem Pausenpfiff fiel, schien das Spiel gelaufen zu sein.In der zweiten Hälfte begann Bayern München aber seltsam passiv und ließen den FC besser ins Spiel kommen, der auch den Ausgleich erzielte und weitere Möglichkeiten hatten sogar in Führung zu gehen. Die Bayern trafen im Laufe des Spiel noch mehrere Male Aluminium, aber auch Köln hatte noch Möglichkeiten die Partie zu gewinnen. Die Zeiten, in denen Gästeteams in München chancenlos waren, sind offenbar erst einmal vorbei. Die Bayern selbst wollen aber von einer Krise nichts wissen. "16 Punkte aus sechs Spielen und auf jeden Fall Erster. Wenn das eine Sinnkrise ist, dann kann mal die mal so nehmen", sagte Mats Hummels zur tz.Trotz aller spielerischen Mängel, überschaubarer Dominanz und der fehlenden Durchschlagskraft stehen die Bayern an der Spitze der Tabelle. Die Eintracht wird aber im Heimspiel gegen den Rekordmeister alles andere als nur ein Sparringspartner sein. Die Chancen auf einen Erfolg gegen den FCB ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Schwer wird es natürlich trotzdem, da die Bayern eine unglaubliche Qualität in ihrer Mannschaft haben.