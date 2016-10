Eintracht Frankfurt: Ärger über unnötige Niederlage

Die unnötige Niederlage in Freiburg sorgt bei Eintracht Frankfurt für Verdruss. Fünf Minuten Nachlässigkeit reichen, um den guten Saisonstart zu stoppen. Und nach der Länderspielpause kommen auch noch die Bayern in die Frankfurter Arena.

Außer Spesen nichts gewesen. Der Ärger über die unnötige 0:1-Niederlage beim SC Freiburg dürfte bei den Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt auch am freien Feiertag noch nicht verraucht gewesen sein. Zu tief saß der Frust über den Rückschlag. «Das war eine ärgerliche Niederlage. Ärgerlich und unnötig, weil wir nicht die Mannschaft waren, die unterlegen war. Das sind Niederlagen, die besonders schmerzen», erklärte Sportvorstand Fredi Bobic.



Daran wird die Eintracht ein bisschen zu knabbern haben, wie Sportdirektor Bruno Hübner zugab. Doch das allein hilft nicht. Frankfurt bleibt in der Fremde ein Wackelkandidat, agiert in spielentscheidenden Situationen nicht abgeklärt genug oder glücklos.

Bilderstrecke Eintracht Frankfurt verliert mit 0:1 in Freiburg

Gegen bravourös kämpfende Freiburger fiel das Tor durch Vincenzo Grifo sehr früh (4.). Da war die Eintracht noch gar nicht richtig da. «Die ersten vier Minuten waren eine Katastrophe. Da haben wir das Tor verschenkt und damit auch den Sieg», ärgerte sich Eintracht-Torwart Lukas Hradecky. Und Hübner schimpfte: «Der Trainer hat vorher mehrmals genau darauf hingewiesen.»



Nach der Kurzschlafphase fand die Eintracht ins Spiel, war feldüberlegen und spielbestimmend. Doch es gab kein Happy End - die Punkte blieben im Breisgau. Punkte, die am Ende weh tun können gegen direkte Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg Kommentar: Jetzt heißt es aufpassen, Eintracht! Unsicherer Spielaufbau, zu wenig Torchancen: Die Frankfurter müssen nach dem wenig überzeugenden Auftritt in Freiburg nun achtgeben, dass aus dem erhofften goldenen Oktober kein schwarzer wird, findet unser Kommentator Dieter Sattler. clearing

«Ich glaube, dass wir in den ersten zwei, drei, vier, fünf Minuten wieder nicht so im Spiel waren, wie ich mir das erhofft habe und auch schon gegen Ingolstadt gesehen habe. Das hatte ich unter der Woche schon betont», kritisierte Eintracht-Coach Niko Kovac. «Freiburg war einfach bissiger und zweikampfstärker.»



Danach stellte sein Team Freiburg vor schwere Aufgaben, verpasste es aber, selbst den entscheidenden Pass zu spielen und zum Abschluss zu kommen. «Wir müssen da den Ausgleich machen, hatten zwei, drei gute Chancen», sagte Hübner. Bobic beklagte den «fehlenden Zugriff ganz vorne».



Spielerisch war die zweite Hälfte eher Magerkost. Die Eintracht zeigte ein anderes Bild, spielte fahrig und hektisch, verlor zweitweise den Faden. Einzig der kämpferische Einsatz stimmte. «Da haben wir klar die Linie verloren. Das ist zu kritisieren. Da haben wir uns zwischenzeitlich den Schneid abkaufen lassen. Das ist nicht okay, da muss man seine Linie wieder finden», schimpfte Bobic.

Eintracht vs. Freiburg Medienecho: Überflüssige Schlappe für die Eintracht Die Kommentatoren sind sich einig: Es fehlte der Eintracht bei ihrer 0:1-Niederlage im Breisgau an Drive, Punch und Ideen. Wir haben die Pressestimmen in unserem Medienecho zusammengefasst. clearing

Kovac wollte dies jedoch nicht überbewerten. Auch wenn der Lauf vor der Länderspielpause erst einmal gestoppt wurde. «Wir können nicht erwarten, dass wir nach Freiburg fahren, nach Darmstadt fahren und alles niederspielen. So gut sind wir noch nicht. Wir müssen immer wieder mit beiden Beinen am Boden bleiben. Das soll ein Lernprozess sein», erklärte der 44-Jährige.

Dennoch monierte Hübner die zu großen Schwankungen, weshalb die Mannschaft gegen Teams auf Augenhöhe zu viele Punkte lasse. Vielleicht läuft es in zwei Wochen wieder besser für die Eintracht - dann kommt Branchenprimus Bayern München nach Frankfurt.

Das könnte Sie auch interessieren!

Bilderstrecke Facebook, Twitter, Instagram: So social sind die Eintracht-Stars

Bilderstrecke Ex-Eintracht-Stars damals und heute: Erkennen Sie alle?