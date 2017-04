Eintracht Frankfurt: Abwärtstrend der Frankfurter Eintracht hält mit dem 0:1 in Köln an

Nun steckt die Frankfurter Eintracht tatsächlich in einer handfesten Krise. Acht Spiele in Folge ist sie in der Fußball-Bundesliga ohne Sieg. Gestern Abend holte sich das Team von Trainer Niko Kovac beim 1. FC Köln eine 0:1 (0:0)-Niederlage ab. Nach einer spielerisch und kämpferisch ordentlichen ersten Halbzeit wurde sie kurz nach Wiederanpfiff durch Jojics Schuss aus 18 Metern in den linken unteren Winkel kalt erwischt.

Nicht nur Bastian Oczipka geht die Negativserie langsam auf die Nerven: „In der ersten Halbzeit haben wir das wie gegen Gladbach sehr gut gemacht. Und dann schießt Köln einmal aufs Tor und geht in Führung. Wenn wir so viel investieren und es gelingt kein Tor, dann nagt das schon“, stöhnte der Verteidiger. Deshalb sei man nach dem 0:1 auch etwas eingebrochen.

Sportvorstand Fredi Bobic meinte: „Eigentlich hätten wir einen Punkt verdient gehabt. Aber oft entscheiden Kleinigkeiten, und die sind derzeit gegen uns.“

Am Montag hatte Niko Kovac noch darüber gesprochen, bei der Besetzung des rechten Verteidigerpostens wohl etwas zaubern zu müssen. Aus dem Hut holte er für die Position des gesperrten Timothy Chandler letztlich Marius Wolf, Der junge Mann war eigentlich von Hannover 96 ausgeliehen worden, um in Frankfurt in eine stürmische Position hineinzuwachsen. In der Vita des 21-Jährigen finden sich allerdings auch Einsätze in der Abwehr. Nun feierte er sein Bundesliga-Debüt für die Eintracht auf der rechten Seite. Sein Pendant links hieß Taleb Tawatha, die Abwehrzentrale bildeten Jesus Vallejo, David Abraham und Bastian Oczipka.

Aus der Startelf gegen Mönchengladbach fehlte auch Branimir Hrgota. Er saß auf der Bank, an seiner Stelle arbeitete Haris Seferovic an vorderster Angriffsfront. Michael Hector und Max Besuschkow dagegen waren gar nicht erst nach Köln mitgereist. Was Hector nicht daran hinderte, im Internet Freizeit-Fotos von einem Zeil-Besuch zu posten.

Die wieder einmal umformierte Eintracht schlug sich in der ersten Halbzeit achtbar. Über rechts, mit Debütant Wolf, lief nicht so viel. Dafür trauten sich Oczipka und Tawatha über links einiges. Und Ante Rebic und Haris Seferovic betätigten sich schon in des Gegners Hälfte als gewissenhafte Störenfriede. So wurden die Kölner schon frühzeitig gestellt und attackiert. Und ihre „Lebensversicherung“ Anthony Modeste im Sturmzentrum konnte nicht viel bewirken. Der Franzose hatte seinen gefährlichsten Moment schon in der 10. Minute. Einen Freistoß von links leitete er im Eintracht-Strafraum per Kopf weiter, doch der heranstürmende Heintz konnte den Ball nicht in Hradeckys Kasten unterbringen.

Die Eintracht spielte ihrerseits munter auf und erarbeitete sich ebenfalls Torchancen. Doch wie so oft in den vergangenen Wochen fehlten das Glück und der letzte Punch. So bei Oczipkas Freistoß über die Latte (12.), vor allem aber bei der Doppelgelegenheit von Rebic. Zuerst köpfte der Kroate nach einem Eckball an die Latte, dann drehte Kölns Torhüter Timo Horn seinen zweiten Versuch mit einer Hand um den Pfosten (26). Fünf Minuten später zielte Gacinovic knapp über das Kölner Tor. Die Eintracht hatte ihre Möglichkeiten, nutzte sie aber wieder einmal nicht. Vor allem aber spielte sie mutig und offensiv, so wie es der Trainer vor der Partie gefordert hatte. Die Kölner wirkten überrascht.

Die kalte Dusche für die Eintracht folgte allerdings acht Minuten nach Wiederbeginn. Eine Kopfballabwehr von David Abraham landete bei Jojic, und der zielte diesmal aus 18 Metern mustergültig. Der Ball ging an den linken Innenpfosten und dann ins Tor. Ein Beispiel für Effizienz, die den Frankfurtern im Augenblick abgeht. Es wurde Zeit für Kovac etwas zu ändern. Für Taleb Tawatha kam Aymen Barkok (62.) und Marco Fabián, der nicht wirklich überzeugen konnte, musste wenig später für Branimir Hrgota Platz machen.



Doch mit der Frankfurter Herrlichkeit war es vorbei. Köln hatte jetzt das Kommando übernommen, die Frankfurter Angriffsversuche stachen nicht mehr. Und bei Marius Wolf machte sich Verschleiß bemerkbar. In der 75. Minute kam Andersson Ordonez für ihn aufs Feld und zu seiner Bundesliga-Premiere im Frankfurter Trikot, nachdem Wolf Heintz am Trikot festgehalten und dafür Gelb gesehen hatte. Aber auch er konnte diesen bitteren Abend für die Eintracht am Ende nicht mehr retten.